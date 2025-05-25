Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Пожарным потребовался час чтобы потушить возгорание.

В Порт-Артуре, на улице Воровского, произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Горели кровля, потолок и внутреннее оформление здания общей площадью 172 квадратных метра.

В борьбе с огнем принимали участие 29 сотрудников МЧС России, использовано было 7 единиц специальной техники. Пожар начали тушить утром, в 5 часов, а закончили через час – в 6:10.

Спасателям удалось защитить от распространения огня соседний дом и припаркованную рядом машину.

Олег Кипорук
·Происшествия

Пожарным потребовался час чтобы потушить возгорание.

В Порт-Артуре, на улице Воровского, произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Горели кровля, потолок и внутреннее оформление здания общей площадью 172 квадратных метра.

В борьбе с огнем принимали участие 29 сотрудников МЧС России, использовано было 7 единиц специальной техники. Пожар начали тушить утром, в 5 часов, а закончили через час – в 6:10.

Спасателям удалось защитить от распространения огня соседний дом и припаркованную рядом машину.

Олег Кипорук