Обществознание исключат из программы 6–8 классов.

С 1 сентября 2025 года предметом «обществознание» перестанут заниматься школьники шестых и седьмых классов. Преподавание этого предмета продолжится только в восьмых – одиннадцатых классах. А в следующем, 2026 году обществознание перестанут преподавать и для восьмиклассников, то есть на обучение одному из самых популярных предметов для сдачи ЕГЭ останется лишь 3 года – с 9 по 11 класс.

– С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8–11 классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9–11 классов, – сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения России.

Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа отметила, что образовательные программы должны быть адаптивными и отвечать современному ритму жизни, чтобы не только соответствовать времени, но и формировать оптимальные условия для стремительно меняющейся системы школьного образования.

– Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенного в период введения новых учебных дисциплин, – рассказала Приступа.

Напомним, что в прошлом, 2024 году «обществознание» было самым популярным предметом на ЕГЭ. Его сдавало более 300 тысяч выпускников. Это 44 % от общей массы сдающих госэкзамен.