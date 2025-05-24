Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Стоимость деликатесов не раскрывается. Блюда предложат пассажирам бизнес-класса.

На рейсах «Аэрофлота», вылетающих из Омска, появились сибирские гастрономические сеты в сотрудничестве с местными шеф-поварами. Такие блюда предложат пассажирам бизнес-класса на обед и ужин. Представлены редкие деликатесы с оленем, морошкой и сигом.

– Представлены салат из сига на крошке из бородинского хлеба с перепелиным яйцом и клюквенным соусом, вырезка из оленя су-вид с молодым картофелем и соусом из сморчков, на десерт – пирожное с морошкой и кедровыми орехами, – уточняет ТАСС

Сибирские сеты доступны пассажирам не только омских рейсов, но и всем, кто летит из Новосибирска и Красноярска.

·Отдых и туризм

Стоимость деликатесов не раскрывается. Блюда предложат пассажирам бизнес-класса.

На рейсах «Аэрофлота», вылетающих из Омска, появились сибирские гастрономические сеты в сотрудничестве с местными шеф-поварами. Такие блюда предложат пассажирам бизнес-класса на обед и ужин. Представлены редкие деликатесы с оленем, морошкой и сигом.

– Представлены салат из сига на крошке из бородинского хлеба с перепелиным яйцом и клюквенным соусом, вырезка из оленя су-вид с молодым картофелем и соусом из сморчков, на десерт – пирожное с морошкой и кедровыми орехами, – уточняет ТАСС

Сибирские сеты доступны пассажирам не только омских рейсов, но и всем, кто летит из Новосибирска и Красноярска.