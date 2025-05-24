Андрея Рогожкина уважали односельчане и коллеги.

Вчера, 23 мая, в Омской области простились с погибшим на СВО бывшим главой Карбызинского поселения Муромцевского района Андреем Рогожкиным. Обстоятельства его смерти не называются.

Сообщается, что Андрей Рогожкин родился в Узбекистане, но в 2004 году перебрался в Муромцевский район. Карбызинское поселение он возглавлял с 2013-го по 2018 год. Когда срок полномочий закончился, переехал работать в Омск.

– Этот человек был искренним, порядочным и добрым, всегда готовым прийти на помощь односельчанам. Андрей Александрович никогда не оставлял их вопросы без внимания, стараясь решить каждую проблему максимально эффективно, – рассказали в администрации района.

Бывший глава Муромцевского района, ныне руководитель главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков также нашел добрые слова для бывшего коллеги.

– Вечная память, Андрей Александрович. Служил Карбызинскому поселению с честью и совестью и погиб за Родину настоящим воином. Вечная память Герою! – написал Девятериков.

Односельчане отзываются о Рогожкине как о самом добром главе поселения и светлом человеке.

Похоронили бойца в Карбызе, семья посчитала, что это место стало для него родным.