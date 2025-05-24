Опубликована программа мероприятий на вечер субботы.

Сегодня, 24 мая, вопреки холодной погоде в Омске пройдет «Пешеходный Любинский». Вчерашние мероприятия отменили из-за дождя. А сегодня они начались позже. Так, на площади у музея имени Врубеля горожан с 18 до 22 часов ждут треки от DJ KOROB, итоговое шоу фестиваля «Студвесна», а также программа «Больше, чем караоке».

В локации на улице Музейной с 16 до 21 часа запланирована образовательная программа «Творческая весна на Любинском», уточняет omsk_putevoditel.

На улице Ленина, 7, с 16 до 22 часов состоится молодежный ивент от автошколы «Вектор». По адресу Ленина, 14, с 16 до 21 часа пройдет Хип-хоп от Loneroom, музыкальный концерт народного ансамбля «Романтика», молодежные танцы и хореографические мастер-классы.

А в Городском саду сегодня мастер-класс от лимонад-бара, выступление артистов из вокальной студии Анны Шинковой, треки от DJ MOONHONDAY и кавер-шоу «DRUMMAGIK».

На минувшей неделе первый «Пешеходный Любинский» собрал 34 тыс. омичей.