Дело рассматривали в суде.

Арбитражный суд Омской области вынес решение в пользу предпринимателя Дмитрия Бойко, подавшего иск к футбольному клубу «Иртыш».

Как выяснилось в суде, клуб заключил 5 договоров с Бойко на обеспечение онлайн-трансляций матчей с апреля по ноябрь 2023 года. Доказано, что «Иртыш» их не оплатил. В сентябре 2024 года предприниматель направил в адрес футбольного клуба претензию. Но ее проигнорировали, после чего Бойко обратился в суд, потребовав более 4,7 млн рублей, уточняет РБК Омск.

Основной долг по всем договорам составил более 3,8 млн рублей. Еще 900 тыс. рублей бизнесмен решил взыскать в качестве процентов за пользование чужими деньгами. В суде представители «Иртыша» утверждали, что не заплатили из-за задержек финансирования из бюджета города. А других источников доходов у команды не имеется.

Однако эти доводы не убедили суд. И теперь клубу придется отдать почти 5-миллионный долг.