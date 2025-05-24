Омск-Информ
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·Происшествия

Такую агрессию проявил юный администратор магазина. Сегодня его поместили под стражу.

Жуткий случай произошел позавчера, 22 мая, в магазине на 2-й Поселковой. По предварительным данным, 21-летний администратор торговой точки в ходе конфликта распылил посетителю в лицо газ из газового баллончика, после чего нанес несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Омича увезли в больницу, где он и умер.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Сегодня в Первомайском суде работника магазина заключили под стражу на 2 месяца.

·Происшествия

Такую агрессию проявил юный администратор магазина. Сегодня его поместили под стражу.

Жуткий случай произошел позавчера, 22 мая, в магазине на 2-й Поселковой. По предварительным данным, 21-летний администратор торговой точки в ходе конфликта распылил посетителю в лицо газ из газового баллончика, после чего нанес несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Омича увезли в больницу, где он и умер.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Сегодня в Первомайском суде работника магазина заключили под стражу на 2 месяца.