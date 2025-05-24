Омск-Информ
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·Общество

Сильно загаженные местными жителями локации хотят благоустроить. Получится ли это реализовать, большой вопрос.

На портале мэрии Омска появился проект планировки территории на берегу Оми выше Фрунзенского моста. Это участок в границах улиц Октябрьской, Челюскинцев и 1-й Восточной, где располагается частный сектор.

Согласно документу, планируется пустить под снос кварталы, ограниченные 1-й Береговой, Луганской, 2-й Ремесленной, Челюскинцев, Госпитальной и Октябрьской. На месте частного сектора появятся трехэтажки.

На месте прибрежной рощи хотят разбить террасный сад с тренажерами, уточняет Om1.ru. Сейчас эта локация представляет собой дикую растительность с загаженными строительным и бытовым мусором участками. В целом все спуски к Оми в центре города завалены мусором из близлежащих частных домов.

Проект планировки проходит процедуру общественных обсуждений. Большой вопрос, удастся ли его воплотить в жизнь.

·Общество

Сильно загаженные местными жителями локации хотят благоустроить. Получится ли это реализовать, большой вопрос.

На портале мэрии Омска появился проект планировки территории на берегу Оми выше Фрунзенского моста. Это участок в границах улиц Октябрьской, Челюскинцев и 1-й Восточной, где располагается частный сектор.

Согласно документу, планируется пустить под снос кварталы, ограниченные 1-й Береговой, Луганской, 2-й Ремесленной, Челюскинцев, Госпитальной и Октябрьской. На месте частного сектора появятся трехэтажки.

На месте прибрежной рощи хотят разбить террасный сад с тренажерами, уточняет Om1.ru. Сейчас эта локация представляет собой дикую растительность с загаженными строительным и бытовым мусором участками. В целом все спуски к Оми в центре города завалены мусором из близлежащих частных домов.

Проект планировки проходит процедуру общественных обсуждений. Большой вопрос, удастся ли его воплотить в жизнь.