Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание быстро потушили, однако здание сильно пострадало.

Вчера, 23 мая, в 15:15 стало известно о пожаре в селе Желанном Одесского района Омской области. Полыхали жилой дом и сарай. Пожар на 128 квадратах ликвидировали 8 спасателей на четырех единицах техники.

С пламенем справились всего за час. К счастью, никто не пострадал. А вот дом и сарай серьезно выгорели. Жилое здание пожар повредил изнутри, разобрана крыша. Выясняется причина возгорания.

·Происшествия

Возгорание быстро потушили, однако здание сильно пострадало.

Вчера, 23 мая, в 15:15 стало известно о пожаре в селе Желанном Одесского района Омской области. Полыхали жилой дом и сарай. Пожар на 128 квадратах ликвидировали 8 спасателей на четырех единицах техники.

С пламенем справились всего за час. К счастью, никто не пострадал. А вот дом и сарай серьезно выгорели. Жилое здание пожар повредил изнутри, разобрана крыша. Выясняется причина возгорания.