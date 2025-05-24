На торжественных линейках можно будет лицезреть представителей регионального кабмина.

Сегодня, 24 мая, в Омске и области прозвенит последний звонок для 8 тысяч выпускников 11-х классов и более 20 тысяч выпускников 9-х классов.

Уточняется, что члены правительства и министры по поручению губернатора Виталия Хоценко отправятся на торжественные линейки в образовательные учреждения по всей области, чтобы поздравить ребят, педагогов, родителей. На торжественных мероприятиях появится и мэр Омска Сергей Шелест. Его поздравления услышат старшеклассники из школы №131 в поселке Степном.

Стоит отметить, что погода для прогулок выпускников не самая праздничная: сейчас в Омске +6 градусов.