Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавший прохожий скончался от полученных травм в больнице.

Сегодня, 24 мая, около 2 часов ночи стало известно о ДТП на Левобережье Омска. Полицией установлено, что 35-летний водитель автомобиля «Мицубиси» на улице Новороссийской не заметил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате прохожий, личность которого устанавливается, от полученных травм скончался в больнице. Проводится проверка.

·Происшествия

Пострадавший прохожий скончался от полученных травм в больнице.

Сегодня, 24 мая, около 2 часов ночи стало известно о ДТП на Левобережье Омска. Полицией установлено, что 35-летний водитель автомобиля «Мицубиси» на улице Новороссийской не заметил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате прохожий, личность которого устанавливается, от полученных травм скончался в больнице. Проводится проверка.