Омск-Информ
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·Образование

Обсуждение проекта стартовало на портале мэрии, но сроки реализации не определены.

На официальном портале мэрии Омска стартовали общественные обсуждения проекта планировки территории, расположенной на стрелке Красноярского тракта и проспекта Королёва. По информации портала «Om1», в рамках проекта планируется строительство трех новых объектов социальной инфраструктуры: школы, рассчитанной на 600 учеников, детского сада на 180 мест, а также современной спортивной площадки.

Новые объекты планируется разместить на территории, где в настоящее время находятся гаражи и садовое товарищество «Садовод». При этом основная часть дачных участков расположена за пределами участка, отведенного под строительство будущей школы.

Отметим, что конкретные сроки реализации проекта неизвестны.

Алексей Новиков
·Образование

Обсуждение проекта стартовало на портале мэрии, но сроки реализации не определены.

На официальном портале мэрии Омска стартовали общественные обсуждения проекта планировки территории, расположенной на стрелке Красноярского тракта и проспекта Королёва. По информации портала «Om1», в рамках проекта планируется строительство трех новых объектов социальной инфраструктуры: школы, рассчитанной на 600 учеников, детского сада на 180 мест, а также современной спортивной площадки.

Новые объекты планируется разместить на территории, где в настоящее время находятся гаражи и садовое товарищество «Садовод». При этом основная часть дачных участков расположена за пределами участка, отведенного под строительство будущей школы.

Отметим, что конкретные сроки реализации проекта неизвестны.

Алексей Новиков