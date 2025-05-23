Торжественная церемония прошла на сцене Концертного зала в год 85-летия учреждения.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня вручил свидетельство о присвоении нового статуса главной концертной организации региона.

В год своего 85-летнего юбилея Омская филармония получила почётное звание «академическая». Торжественная церемония прошла на сцене Концертного зала, где губернатор Омской области вручил соответствующее свидетельство директору учреждения Ирине Лапшиной.

Глава региона поздравил коллектив Омской государственной академической филармонии с юбилеем и присвоением почётного статуса, пожелав артистам творческого вдохновения и аншлагов на всех концертах.

Виталий Хоценко отметил, что филармония играет ключевую роль в культурной жизни региона, активно развивая гастрольную деятельность как в России, так и за ее пределами. По его словам, именно благодаря таланту и самоотдаче артистов и сотрудников учреждения Омск получил право носить звание культурной столицы России в 2026 году.

Губернатор подчеркнул, что присвоение Омской филармонии звания «академическая» открывает перед коллективом новые горизонты и становится мощным стимулом для дальнейшего творческого роста. Глава региона отметил весомый вклад учреждения в развитие музыкального искусства и подчеркнул, что это почетное звание – заслуженное признание высокого профессионального уровня артистов и значимой роли филармонии в сохранении традиций исполнительского мастерства.

– Верно подмечено, что музыка дарит душе крылья. И именно за новыми эмоциями и впечатлениями, за ощущением полноты жизни мы и приходим на концерты Омской филармонии. Все ее коллективы и артисты уникальны и замечательны по-своему. О каждом можно сказать, что это настоящий талант и виртуоз, всегда умеющий удивить, – отметил Виталий Хоценко.

С 85-летием Омскую филармонию поздравила министр культуры России Ольга Любимова, направив в адрес коллектива поздравительную телеграмму. В торжественном мероприятии также приняли участие мэр Омска Сергей Шелест и председатель Законодательного собрания региона Александр Артемов.

Два творческих коллектива филармонии – симфонический оркестр и Омский русский народный хор – уже удостоены звания «академический». Сегодня этот список почетных титулов пополнился еще одним: камерному оркестру, входящему в состав учреждения, официально присвоено имя «Омский Губернаторский оркестр». Свидетельство о новом статусе коллективу вручил губернатор Виталий Хоценко.

В структуре филармонии также действуют духовой оркестр, ансамбль народных инструментов, а также широкий состав солистов – как вокалистов, так и инструменталистов.

В юбилейный год филармония продолжит воплощение масштабных творческих инициатив. В мае зрителей ждут праздничные концерты, в которых примут участие все коллективы учреждения.