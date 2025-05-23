В данный момент подозреваемый задержан.

В Советском округе молодой продавец до смерти избил покупателя. По данному факту Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 22 мая между 21-летним продавцом и покупателем возник конфликт. В ходе ссоры молодой человек распылил в лицо покупателя газ из баллончика, а затем нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако на следующий день он скончался.

Подозреваемый был задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.