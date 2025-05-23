За два дня засеяно свыше 280 тысяч гектаров, а посевные площади выросли на 15 тысяч гектаров.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания региона Александр Артемов посетили сельскохозяйственное предприятие «Нива», расположенное в Омском районе.

АО «Нива» занимается аграрным производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Основные направления деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также производство молока, мяса крупного рогатого скота и растительного масла. Руководитель предприятия Владимир Пушкарев проинформировал губернатора, что в компании трудятся более 600 человек. Производственные объекты регулярно модернизируются и обновляются.

Виталий Хоценко поблагодарил аграриев за самоотверженный труд, подчеркнув, что работа на земле требует полной отдачи и большого упорства.

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа сообщил, что, несмотря на сложные погодные условия, посевная кампания успешно ведется во всех районах региона. За последние два дня среднесуточные объемы сева составляют от 140 до 150 тысяч гектаров.

Также министр отметил, что в 2025 году площадь посевов увеличена на 15 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом и достигнет двух миллионов 921 тысячи гектаров.