Решение суда пока не вступило в силу.

В суде частично удовлетворили иск омича к городской поликлинике № 4, обязав медучреждение выплатить пациенту компенсацию морального вреда.

Как выяснилось в ходе разбирательства, в действиях медперсонала были выявлены нарушения. Согласно заключению страховой компании, специалисты поликлиники не в полном объеме оформили медицинскую документацию, а также не донесли до пациента все необходимые рекомендации и не назначили ряд обследований для контроля здоровья.

В результате суд обязал городскую поликлинику выплатить пациенту 70 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

Пока это решение не вступило в силу и может быть обжаловано.