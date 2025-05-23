Собственник автомобиля узнал о его судьбе от родственников.

По данным правоохранительных органов, собственник «Лексуса» совершенно случайно выяснил судьбу своего автомобиля. Поводом послужило сообщение близких родственников, рассказавших ему о том, что машина попала в крупную аварию. Между тем сам владелец на тот момент находился дома и даже не представлял себе масштаб трагедии.

Расследование показало, что вечером накануне несчастного случая хозяин машины вместе с 39-летним родственником проводил застолье в гостях у общего приятеля. Автомобиль стоял на улице Лукашевича возле подъезда жилого дома. Под воздействием алкоголя родственник хозяина забрал ключи от транспорта и самовольно сел за руль.

Движение закончилось быстро и печально. В районе улицы 70 лет Октября в машину врезался другой автомобиль, покидающий дворовую территорию. Удар был настолько сильным, что «Лексус» отлетел в сторону и повредил третий автомобиль, стоящий рядом на дороге. Итогом столкновения стали многочисленные повреждения передней и задней частей дорогой иномарки.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, оценивая размер ущерба в внушительную сумму – 1 110 000 рублей. Сотрудники ГИБДД провели проверку и выявили очевидцев происшествия. Было установлено, что виновником происшествия выступил упомянутый родственник владельца «Лексуса», находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За самоуправство и вождение в нетрезвом виде правонарушителю грозят серьезные последствия. Полицией составлены административные материалы по нескольким нарушениям, включая ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения), ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие водительского удостоверения), ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки).

По решению суда фигуранту избрано наказание в виде административного ареста на 10 суток. Кроме того, за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения в отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение транспортным средством.

Автомобиль поместили на специальную стоянку до завершения расследования обстоятельств происшествия.