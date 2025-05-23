Прокуратура не нашла организацию в реестре.

Прокуратура Омского района обнаружила несанкционированный детский лагерь в Покровском сельском поселении. Установлено, что коммерческая организация собиралась организовать оздоровительные мероприятия для детей от 7 до 17 лет в три смены с июня по август этого года.

Как выяснилось, организация не была занесена в официальный реестр туристических лагерей и не имеет необходимых лицензий и разрешений на предоставление услуг детского отдыха.

Реклама лагеря публиковалась в социальных сетях. Чтобы отдать ребенка в этот лагерь, нужно было заплатить от 25 до 35 тысяч рублей за смену.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Омской области вынесла руководству организации официальное предостережение о недопустимости нарушения законов РФ в сфере организации детского отдыха и оздоровления.