Цены неожиданно снизились почти на треть.

Аналитики подсчитали, что аренда загородных домов в Омске и области подешевела почти на треть. Специалисты с сайта объявлений «Мир квартир» заявили, что с натступлением «горячего сезона» цены на временное проживание в загородной недвижимости обычно растут, однако в этом году коттеджи и дачи в некоторых регионах неожиданно подешевели.

Так, в Омской области цены упали на 30,9 % и составляют в среднем 54 тысячи рублей в месяц.

Самые низкие цены на аренду зафиксировали в Курганской области (24 тысячи рублей), Республике Ингушетия (30 тысяч рублей) и Кабардино-балкарской Республике (34 тысячи рублей).

Лидером по ценам ожидаемо является Московская область, там месяц аренды обойдется в 108 тысяч. После столицы идет Санкт-Петербург (98 тысяч рублей) и Ямало-Ненецкий АО (97 тысяч).

Средняя цена за аренду дома в России составляет 60 тысяч рублей.

Однако сейчас в Омской области можно снять дачу, заплатив всего 20 тысяч в месяц. Коттетдж обойдется дороже: от 80 до 250 тысяч.