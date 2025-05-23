Пострадавшая девушка в результате аварии получила серьезные травмы позвоночника.

Первомайский районный суд города Омска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием доказано, что ранним утром 2 июня 2024 года мужчина, будучи нетрезвым, вел автомобиль марки Renault Logan по улице 22-я Северная в сторону улицы Герцена. Водитель отвлекся на магнитолу, потерял контроль над ситуацией и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Kia Rio, в которой находились четыре человека.

Пострадавшими в инциденте стали водитель Kia и трое пассажиров, один из которых, девушка 22-х лет, получила серьезные травмы позвоночника, квалифицированные следствием как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал свою вину в произошедшем событии.

Суд постановил назначить водителю уголовное наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10 % заработка в пользу государства. Более того, мужчине запрещено в течение последующих двух лет садиться за руль любого транспортного средства.

Кроме того, осужденный обязан компенсировать девушке, получившей увечья, сумму в размере порядка миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба.

Судебное постановление пока не вступило в законную силу.