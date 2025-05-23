Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Торги завершатся 6 июня.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска объявил аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. Площадь территории составляет 4190 кв. м., а распологается он на улице 1-й Индустриальной.

Участок предназначен для хранения автотранспорта и размещения предприятий автомобилестроительной отрасли.

Прием заявок на участие в торгах завершится 3 июня этого года. Начальная цена аренды участка составляет 892 700 рублей в год, срок действия договора аренды — 4 года и 10 месяцев. Аукцион будет проведен на электронной торговой площадке «РТС-тендер», победителей определят 6 июня.

Олег Кипорук
·Экономика/Бизнес

Торги завершатся 6 июня.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска объявил аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. Площадь территории составляет 4190 кв. м., а распологается он на улице 1-й Индустриальной.

Участок предназначен для хранения автотранспорта и размещения предприятий автомобилестроительной отрасли.

Прием заявок на участие в торгах завершится 3 июня этого года. Начальная цена аренды участка составляет 892 700 рублей в год, срок действия договора аренды — 4 года и 10 месяцев. Аукцион будет проведен на электронной торговой площадке «РТС-тендер», победителей определят 6 июня.

Олег Кипорук