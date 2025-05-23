Однако температура будет летней.

По данным синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 23 мая, в Омске и области температура установится в районе +20...+25 °C, местами до +15°C.

Обещают также облачную погоду с прояснениями и дожди, местами сильные. В некоторых регионах можно будет наблюдать грозу, возможен град .

Ветер северный, северо-западный со скоростью 7–12 м/с с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Из-за сильного ветра омичей призывают не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, обходить опасные места и не оставаться на улице во время сильного ветра.