Омск-Информ
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·Общество

Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «аджилити».

24 и 25 мая в Омской области состоится чемпионат по кинологическому спорту. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 кинологов. На старт выйдут разные породы собак: метисы, бордер-колли, шелти, немецкие овчарки, чихуахуа, лабрадоры, джек-рассел-терьеры, бернские зенненхунды, керри-блю-терьеры и др.

В программу соревнований организаторы включили аджилити, джампинг, снукер, гемблерз и эстафету.

Состоятся забеги в поселке Магистральном (ул. Мирная, 4), начало в 9:00.

Наталья Корнеева
·Общество

Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «аджилити».

24 и 25 мая в Омской области состоится чемпионат по кинологическому спорту. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 кинологов. На старт выйдут разные породы собак: метисы, бордер-колли, шелти, немецкие овчарки, чихуахуа, лабрадоры, джек-рассел-терьеры, бернские зенненхунды, керри-блю-терьеры и др.

В программу соревнований организаторы включили аджилити, джампинг, снукер, гемблерз и эстафету.

Состоятся забеги в поселке Магистральном (ул. Мирная, 4), начало в 9:00.

Наталья Корнеева