Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «аджилити».
24 и 25 мая в Омской области состоится чемпионат по кинологическому спорту. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 кинологов. На старт выйдут разные породы собак: метисы, бордер-колли, шелти, немецкие овчарки, чихуахуа, лабрадоры, джек-рассел-терьеры, бернские зенненхунды, керри-блю-терьеры и др.
В программу соревнований организаторы включили аджилити, джампинг, снукер, гемблерз и эстафету.
Состоятся забеги в поселке Магистральном (ул. Мирная, 4), начало в 9:00.