Прокуратура выявила срывы сроков при восстановлении областных и городских учебных учреждений. Предупреждение получила и министр образование Ольга Степанова.

Прокуратура Омской области проанализировала исполнение капремонта школ в городе и области.

К 2027 году в регионе запланировано отремонтировать здания 75 школ, 16 детских садов и девяти колледжей. В настоящее время решен вопрос о предоставлении субсидии из федерального бюджета по семи капитально отремонтированным школам, однако есть проблемы с реализацией задуманного.

В ведомстве выяснили, что в прошлом году допущен перенос сроков капремонта школ в Муромцевском и Колосовском районах, работы на зданиях городских школ № 71 и № 91 не начаты.

– По ряду объектов двухлетнего цикла строительная готовность является незначительной, а по однолетнему циклу в некоторых случаях подрядчики к работам еще не приступили, – уточнили в ведомстве.

В связи с этим заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков объявил министру образования Ольге Степановой и мэру Сергею Шелесту предостережения о недопустимости срыва сроков мероприятий по капитальному ремонту объектов образования. В ведомстве продолжат наблюдать за ситуацией.