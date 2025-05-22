Погода в регионе резко испортится.

Сегодня, 22 мая, омские синоптики предупредили о смене погоды. После летнего тепла в Омскую область придут похолодание и сопутствующие ему катаклизмы.

Так, по данным Гидрометцентра, 23–24 мая в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный ветер порывами 15–20 метров в секунду, дожди, местами сильные, грозы, днем 23 мая возможен град.

Омичей призывают во время сильного ветра не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, обходить опасные места и во время разгула стихии не оставаться на улице.