Соглашение о модернизации инфраструктуры школ уже подписали.

Департамент образования мэрии Омска подписал соглашение с банком ПСБ о модернизации школ города. Учебные заведения отремонтируют и оснастят современным оборудованием. Все это произойдет благодаря программе банка по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса Омской области.

Две школы в Центральном округе – № 48 и 65 – получат новые классы иностранных языков, общеобразовательные классы, а также учебные мастерские с необходимым оборудованием. В обеих школах обучается более 2 тысяч детей. Общая площадь ремонта составит более 200 квадратных метров.

– ПСБ фокусируется на строительстве жилья, уделяя внимание формированию полноценной жизненной среды: от благоустроенных домов до образования детей,– рассказал старший вице-президент банка ПСБ Сергей Добрин. – Модернизация школ № 48 и 65 – это не просто ремонт, а вклад в будущее сотен юных талантов, чьи родители трудятся на благо оборонной промышленности региона и страны.

После ремонта школы смогут предложить ученикам пространства для проектной работы и творчества, компьютерные классы с техникой последнего поколения, модернизированные лингафонные кабинеты для эффективного изучения иностранных языков. Также в школах появятся зоны для моделирования различных механизмов, работы по дереву и развития навыков электротехнических специальностей.