В первом квартале 2025 года «Газпром нефть» достигла определенных успехов.

По итогам первого квартала 2025 года компания «Газпром нефть» увеличила показатели операционной деятельности. Объем добычи углеводородов вырос на 5,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32,5 млн тонн нефтяного эквивалента.

Объем нефтепереработки достиг 10,6 мл тонн. По сравнению с первым кварталом 2024 года рост составил 1,8 %.

Что касается производственных активов, на Омском НПЗ завершились разработка и тестирование технологий для автоматизированного мониторинга воздуха. В разработке кроме нефтепереработчиков принимал участие Росприроднадзор. Эти инструменты контроля легли в основу стандартов и единых нормативов в отрасли.

Весной этого года на омском предприятии побывал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он высоко оценил проекты развития, которые реализовывает предприятие. Модернизация ОНПЗ позволила увеличить поставки топлива российским потребителям, а технологии обеспечили безотходную нефтепереработку с глубиной практически 100 %.