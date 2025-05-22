Она потерялась и не помнит, где живет.

В Омске у магазина «Бристоль» на улице Володарского, рядом с остановкой «Диспетчерская», прохожие обнаружили пожилую женщину, которая, по её словам, заблудилась и не может вспомнить, где живёт. Об этом сообщили в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

По словам очевидцев, пенсионерка была босиком. Она не ориентируется в обстановке, помнит только имя сына – Бауржан. По её словам, он живёт в доме 21, однако название улицы назвать она не смогла.

О дальнейшей судьбе женщины в настоящий момент ничего неизвестно. Если вы располагаете информацией о её личности или месте жительства, просьба сообщить в полицию.