Омск-Информ
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·Общество

В департаменте транспорта рассказали о новой, временной схеме движения.  

Сегодня, 22 мая, популярный троллейбус № 16, курсирующий от завода Попова до поселка Солнечного в Омске, временно изменил схему движения. Это связано с проведением ремонтных работ на участке контактной сети, сообщили в департаменте транспорта.

В сторону поселка Солнечного троллейбусы теперь движутся по измененному маршруту: с проспекта Комарова, через улицы Перелета, Ватутина и Дианова, до конечной остановки. Обратный путь останется прежним.

Омичей просят учитывать это при планировании поездок. 

Алексей Новиков
·Общество

В департаменте транспорта рассказали о новой, временной схеме движения.  

Сегодня, 22 мая, популярный троллейбус № 16, курсирующий от завода Попова до поселка Солнечного в Омске, временно изменил схему движения. Это связано с проведением ремонтных работ на участке контактной сети, сообщили в департаменте транспорта.

В сторону поселка Солнечного троллейбусы теперь движутся по измененному маршруту: с проспекта Комарова, через улицы Перелета, Ватутина и Дианова, до конечной остановки. Обратный путь останется прежним.

Омичей просят учитывать это при планировании поездок. 

Алексей Новиков