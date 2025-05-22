Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание уже пытаются потушить.

Сегодня, 22 мая, в Амурском поселке Омска разгорелся мощный пожар, дым от которого видно за километры. Как сообщили в омском МЧС, на улице 33-я Северная горит неэксплуатируемый склад с пиломатериалами. 

На объекте уже работают 15 сотрудников и 5 единиц техники. Дополнительно на тушение выехали еще 6 пожарных расчетов. 

Огонь охватил 300 кв. м территории склада. 

Обновлено от 12:06

МЧС сообщает, что пожар потушен. В тушении задействовано 35 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет. 

1502Олег Кипорук
·Происшествия

Возгорание уже пытаются потушить.

Сегодня, 22 мая, в Амурском поселке Омска разгорелся мощный пожар, дым от которого видно за километры. Как сообщили в омском МЧС, на улице 33-я Северная горит неэксплуатируемый склад с пиломатериалами. 

На объекте уже работают 15 сотрудников и 5 единиц техники. Дополнительно на тушение выехали еще 6 пожарных расчетов. 

Огонь охватил 300 кв. м территории склада. 

Обновлено от 12:06

МЧС сообщает, что пожар потушен. В тушении задействовано 35 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет. 

1502Олег Кипорук