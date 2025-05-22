Ведомство подозревает бюджетное учреждение в нарушении закона о конкуренции.

Омское УФАС возбудило дело против БУ «Горьковское ДРСУ» и трех коммерческих компаний (ООО «Трансспецстрой», ООО «Дорснаб», ООО «Диамант и К»), подозревая их в нарушении антимонопольного законодательства (п.1 ч.1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Ведомство подозревает, что участники заключили антиконкурентное соглашение, ограничивающее доступ другим участникам рынка поставок битума. Договоры на поставку битума были заключены в 2023 и 2024 годах без проведения конкурентных процедур закупки.

Кроме того, Омское УФАС подозревает ДРСУ в умышленном занижении цены на битум при проведении торгов, вследствие чего закупки были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от поставщиков.

В случае подтверждения фактов нарушения участники соглашения могут столкнуться с оборотными штрафами.