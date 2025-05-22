Омск-Информ
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·Происшествия

МЧС устанавливает причину возгорания.
Вчера днем, 21 мая, в Кировском округе Омска произошло возгорание одноэтажного здания на популярной базе отдыха «Пиратский остров». Видео горящей беседки опубликовали очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Омск».
Сотрудники МЧС сообщили, что огонь быстро распространился на площадь примерно 12 квадратных метров. Благодаря оперативности пожарных расчетов пожар удалось локализовать всего лишь спустя 20 минут после начала возгорания. 
Для тушения огня были привлечены 8 сотрудников МЧС России, использовавших две единицы специальной пожарной техники.
Сейчас дознаватели ведомства ведут работу по установлению точной причины происшествия.
Мария Филимонова
·Происшествия

МЧС устанавливает причину возгорания.
Вчера днем, 21 мая, в Кировском округе Омска произошло возгорание одноэтажного здания на популярной базе отдыха «Пиратский остров». Видео горящей беседки опубликовали очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Омск».
Сотрудники МЧС сообщили, что огонь быстро распространился на площадь примерно 12 квадратных метров. Благодаря оперативности пожарных расчетов пожар удалось локализовать всего лишь спустя 20 минут после начала возгорания. 
Для тушения огня были привлечены 8 сотрудников МЧС России, использовавших две единицы специальной пожарной техники.
Сейчас дознаватели ведомства ведут работу по установлению точной причины происшествия.
Мария Филимонова