Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель выехал на встречку.

Вчера, 21 мая, в 23:00 в полицию Калачинского района Омской области поступило сообщение о ДТП с двумя погибшими.  

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан», 38-летний мужчина, двигаясь по трассе Р-254 Челябинск – Новосибирск, на 906-м километре выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажирка, 24-летняя девушка, погибли на месте происшествия.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются в ходе проверки.

Олег Кипорук
·Происшествия

Водитель выехал на встречку.

Вчера, 21 мая, в 23:00 в полицию Калачинского района Омской области поступило сообщение о ДТП с двумя погибшими.  

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан», 38-летний мужчина, двигаясь по трассе Р-254 Челябинск – Новосибирск, на 906-м километре выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажирка, 24-летняя девушка, погибли на месте происшествия.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются в ходе проверки.

Олег Кипорук