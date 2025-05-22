Виктор Шевелев скончался в возрасте 85 лет.

Сегодня на 85-м году ушел из жизни прославленный советский хоккеист Виктор Шевелев, яркий представитель омского хоккея 1960-х гг.

– Виктор Шевелев был настоящей звездой советского хоккея в 60-е годы, являлся настоящей грозой вратарей. На него ходили болельщики и долго вспоминали его красивую игру, – сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».- Воспитанник омского хоккея, он славился великолепной техникой владения клюшкой, скоростью, острым умом и способностью поражать ворота соперников. Болельщики неизменно восхищались его игрой и называли мастером атакующей манеры.

Шевелев был настоящим лидером любой команды, в которой выступал: омский «Аэрофлот», челябинский «Трактор», горьковское «Торпедо». Во всех клубах он становился лучшим снайпером, нередко попадал в десятку лучших бомбардиров СССР. Свою карьеру он начинал в омском «Спартаке», где забил первую шайбу команды в высшем дивизионе, став одним из сильнейших бомбардиров чемпионата СССР. Затем последовали яркие выступления за «Трактор» и «Торпедо», где он вновь подтверждал репутацию лучшего бомбардира. Всего в элитном классе Виктора Ивановича насчитывалось около 400 матчей и 178 забитых шайб.

За выдающиеся достижения в хоккее Шевелева удостоили звания мастера спорта СССР. После завершения спортивной карьеры он переключился на тренерскую деятельность, работая в Якутске, Мирном, Айхале, Горьком и Нефтеюганске.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнования друзьям и близким Виктора Шевелева.