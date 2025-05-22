Омск-Информ
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·Происшествия

Обоим потребовалась медицинская помощь.
Вчера вечером, 21 мая,  в Омске произошло ДТП с участием малолетних. По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией, юный водитель мопеда, 14-летний мальчик, двигаясь во дворе дома № 7 в микрорайоне Загородный, наехал на пешехода.

Пострадали оба участника происшествия – водитель мопеда и пешеход, 6-летний мальчик. Оба ребенка были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются в ходе проводимой проверки.

Мария Филимонова
·Происшествия

Обоим потребовалась медицинская помощь.
Вчера вечером, 21 мая,  в Омске произошло ДТП с участием малолетних. По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией, юный водитель мопеда, 14-летний мальчик, двигаясь во дворе дома № 7 в микрорайоне Загородный, наехал на пешехода.

Пострадали оба участника происшествия – водитель мопеда и пешеход, 6-летний мальчик. Оба ребенка были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются в ходе проводимой проверки.

Мария Филимонова