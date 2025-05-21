Мальчик не выходит на связь с обеда.
Омская полиция разыскивает 11-летнего Сергея Павлова, который пропал сегодня, 21 мая. В 15:05 мальчик вышел из спортивного комплекса «Юность» и исчез. Его местонахождение остается неизвестным.
По данным УМВД, ранее мальчик не уходил из дома самовольно. Сейчас его поисками занимаются сотрудники отдела полиции № 5 при участии волонтеров.
Приметы мальчика: на вид 11 лет, рост 152 см, телосложение спортивное, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения он был одет в пятнистую футболку, синюю джинсовую куртку с белыми надписями, серые брюки и синие кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Павлова, просят немедленно сообщить по телефонам: 102 или 79-25-02.
Обновление от 21:35
Поисковый отряд «ДОБРОСПАС-ОМСК» сообщает, что ребенок найден живым. Поиски завершены.