Мальчик не выходит на связь с обеда.

Омская полиция разыскивает 11-летнего Сергея Павлова, который пропал сегодня, 21 мая. В 15:05 мальчик вышел из спортивного комплекса «Юность» и исчез. Его местонахождение остается неизвестным.

По данным УМВД, ранее мальчик не уходил из дома самовольно. Сейчас его поисками занимаются сотрудники отдела полиции № 5 при участии волонтеров.

Приметы мальчика: на вид 11 лет, рост 152 см, телосложение спортивное, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения он был одет в пятнистую футболку, синюю джинсовую куртку с белыми надписями, серые брюки и синие кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Павлова, просят немедленно сообщить по телефонам: 102 или 79-25-02.

Обновление от 21:35

Поисковый отряд «ДОБРОСПАС-ОМСК» сообщает, что ребенок найден живым. Поиски завершены.