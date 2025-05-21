Запрет будет действовать на центральных улицах и в скверах.

Администрация Омска планирует временно ограничить продажу алкогольной продукции в дни проведения мероприятий в рамках проекта «Пешеходный Любинский». Такая мера предусмотрена в проекте постановления о проведении культурно-массовых и спортивных событий, приуроченных к присвоению Омску статуса «Молодёжная столица России – 2025».

Согласно документу, Любинский проспект планируют сделать пешеходным на все выходные июня. В связи с этим мэрия намерена ввести запрет на продажу спиртного в вечерние часы – с 20:00 до 22:00 – в следующие даты: с 30 мая по 1 июня, с 6 по 8 июня, с 13 по 15 июня, с 20 по 22 июня и с 27 по 29 июня 2025 года.

Ограничения коснутся ряда центральных улиц и общественных пространств города. В перечень входят скверы имени Дзержинского, Южно-Театральный, Северо-Театральный и сквер Александра Алтунина. Также запрет будет действовать на улицах Музейная, Ленина (на участке от площади Победы до Юбилейного моста), Карла Либкнехта (от улицы Гагарина до улицы Партизанской), Бударина и Щербанева – от Юбилейного до Комсомольского моста. Именно на этих площадках планируется сосредоточить основную часть культурной программы.

Проект постановления уже опубликован на официальном сайте администрации Омска, однако для вступления в силу он должен быть утвержден и подписан мэром.