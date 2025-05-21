В Омской области ведется масштабный ремонт социальных учреждений.

Губернатор Виталий Хоценко провел штаб по капитальному ремонту и строительству объектов образования и здравоохранения, на котором подробно разбирались темпы проведения работ на объектах.

Как сообщили в правительстве Омской области, в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования в регионе отремонтируют 35 объектов образования, включая 30 школ, 2 детских сада и 3 здания колледжей. Двухлетний цикл выполнения работ сейчас проводится по 19 объектам.

Помимо этого, по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году будут отремонтированы 118 объектов. Региональный минздрав заключил государственные контракты на выполнение ремонтно-строительных работ по всем объектам, подрядчики уже приступили к выполнению работ.

Виталий Хоценко поставил перед руководителями профильных ведомств и главами муниципалитетов задачу жестко контролировать качество и соблюдение подрядчиками сроков выполнения работ.