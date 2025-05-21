Омск-Информ
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·Промышленность

В строительство производства планируют вложить десятки миллиардов рублей.

В Москве губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым крупные инвестиционные проекты региона. Одной из главных тем стало строительство завода по производству шин для грузовиков.

– Рассказал о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, которые реализуются у нас в регионе. В том числе по строительству завода по производству шин для грузового транспорта. Инвестор планирует вложить в его реализацию несколько десятков млрд рублей. Создание такого производства у нас полностью отвечает задачам по достижению технологического суверенитета, которые перед нами ставит президент России Владимир Путин,– сообщил губернатор.

Кроме того, глава региона выразил благодарность правительству России за поддержку инициатив региона, включая обновление школьного автопарка.

Мария Филимонова
·Промышленность

В строительство производства планируют вложить десятки миллиардов рублей.

В Москве губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым крупные инвестиционные проекты региона. Одной из главных тем стало строительство завода по производству шин для грузовиков.

– Рассказал о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, которые реализуются у нас в регионе. В том числе по строительству завода по производству шин для грузового транспорта. Инвестор планирует вложить в его реализацию несколько десятков млрд рублей. Создание такого производства у нас полностью отвечает задачам по достижению технологического суверенитета, которые перед нами ставит президент России Владимир Путин,– сообщил губернатор.

Кроме того, глава региона выразил благодарность правительству России за поддержку инициатив региона, включая обновление школьного автопарка.

Мария Филимонова