Подозреваемым в нанесении смертельного ножевого ранения оказался собутыльник погибшего.

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по факту убийства, произошедшего вчера вечером, 20 мая, в Омске.

Около 21 часа в магазин на улице 1-я Трамвайная вбежал мужчина с ножевым ранением грудной клетки, попросив помощи и сказав, что его пытались убить. Через короткое время он потерял сознание, и приехавшим медикам не удалось его спасти.

Сотрудники полиции и следователи задержали преступника по горячим следам. Установлена личность подозреваемого – это 52-летний мужчина, с которым потерпевший накануне распивал спиртные напитки. По данным следствия, он задержан и дает показания.

Во время оперативно-разыскных мероприятий и допросов были допрошены свидетели, включая хозяина дома и сотрудников магазина. Изъяты важные вещественные доказательства, включая нож и смывы крови.

Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 15 лет. Следствие продолжает изучать обстоятельства дела, чтобы окончательно определить мотивы и механизм преступления.