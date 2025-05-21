Возбуждены уголовные дела, виновным грозит до двух лет колонии.

В ходе ночного рейда сотрудники транспортной полиции Омского ЛУ МВД России на воздушном и водном транспорте предотвратили серию нарушений на реке Иртыш.

В Черлакском районе полицейские задержали двоих мужчин, занимавшихся незаконным выловом рыбы с помощью донных сетей. Им удалось поймать три особи стерляди – охраняемого вида осетровых.

Рядом задержан 46-летний капитан моторной лодки, также принимавший участие в незаконном рыболовстве. В Омском районе арестовали еще одного браконьера – 60-летнего местного жителя, у которого найдено значительное количество незаконно выловленной рыбы, включая стерлядь и карасей. Общая длина изъятых орудий лова составила около 150 метров.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба окружающей среде превысила 60 тысяч рублей. По каждому случаю отделом дознания Омского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.