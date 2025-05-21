Успехи школьников в спорте, учебе и творчестве получили высокие оценки.

В Сибирском доме культуры Омского района наградили одаренных детей и творческую молодежь, которые по итогам учебного года добились больших успехов в области образования. Они получили стипендии от главы района.

Председатель районного совета Юрий Тетянников рассказал виновникам торжества, что именные стипендии вручают уже 17 лет – с 2008 года. В этом году размер награды вырос и составил 10 тысяч рублей.

Стипендии получили победители, призеры и лауреаты международных и межрегиональных конкурсов, конференций, олимпиад и чемпионатов. Участников разделили по номинациям: «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество» и «Любительский спорт».

В конце церемонии вручения от лица стипендиатов выступила воспитанница Центра развития творчества детей и юношества «Ровесник» Мария Старовойтова. Школьница является победителем в многочисленных конкурсах. В своей речи она поблагодарила за поддержку главу Омского района Геннадия Долматова.

Отметим, что родителей одаренных детей тоже отметили. Им вручили благодарственные письма. Также благодарность получили наставники стипендиатов за педагогические успехи. Мероприятие завершилось выступлением лучших творческих коллективов района.