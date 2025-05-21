Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Вчера вечером в центре Омска произошло ДТП с участием малолетнего велосипедиста. Сотрудники полиции прибыли на место аварии, расположенное во дворе дома № 93/3 по улице 24-я Северная, где столкнулись машина «Шевроле» под управлением 28-летней женщины и велосипед, управляемый 12-летним мальчиком.

На видео с камер наблюдения, опубликованном пресс-службой УМВД России по Омской области видно, как женщина медленно заезжает во двор дома, а малолетний велосипедист едет по тротуару на большой скорости прямо на машину. В результате столкновения ребенок вылетел на лобовое стекло автомобиля. Женщина сразу же остановилась и вышла из машины. Самостятельно поднявшись, мальчик последовал за ней.

Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются в ходе проверки.