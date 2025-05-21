Прокуратура посчитала заграждения незаконными.

Жители элитного коттеджного поселка Иртышские Зори под Омском страдают от соседей, которые перекрывают проезд к жизненно важным объектам.

Официально поселок Иртышские Зори относится у Усть-Заостровке, однако территориально граничит с поселком Иртышским. Именно туда ездят жители в магазин, поликлиннику и возят детей в детский сад и школу, Так как своей инфраструктуры в Зорях нет. Через Усть-Заостровку же ездить проблематично: по местной дороге, даже в хорошую погоду, проедет не каждая машина.

Как рассказали местные жители, раньше между поселками было три дороги. Одну из них перекрыли ранее, теперь пытаются перекрыть и вторую. Жители Иртышского закрывают дорогу всем, чем придется: бетонными блоками, колючей проволкой, саморезами.

– Доходит до того, что начинают бросать здесь «ежики», гвозди, саморезы. Все подряд, – рассказал местный житель Владимир Менчиков «12 Каналу».

Также на въезде установили рамку, ограничивающую высоту проезжающего транспорта. Теперь в поселок нет доступа ни для медиков, ни для пожарных, хотя эта дорога – кратчайший путь в поселение.

Жители Иртышского рассказали, что не хотят, чтобы на их улице ездили чужие машины.

– Я хочу жить в своей деревне, спокойно выходить на улицу, спокойно чистить снег и дышать спокойно чистым воздухом, – объясняет местная жительница.

Администрация поселка тоже не видит никакой проблемы. Глава Иртышского сельского поселения Омского района Игорь Барабанов говорит, что сельчане коллегиально решили закрыть въезд для большегрузов, а потом история с перекрытиями получила развитие.

– Жители собрались и перегородили дорогу грузовым машинам. Как вы видите, дальше пошло больше. И жители попросили убрать этот въезд в связи с интенсивностью движения, – пояснил глава.

Однако прокуратура Омского района Омской области не согласна с решением жителей Иртышского. Заграждения на дороге признаны незаконными.

– Самовольное возведение бетонных конструкций нарушает ряд положений градостроительного и земельного законодательства, – сообщили в прокуратуре.

Ведомство уже вынесло представление с требованием убрать незаконные заграждения.