Игра продлилась до овертайма.

Команда МХЛ «Омские Ястребы» победила в чемпионате России среди команд до 18 лет. В финальном матче с нижегородским «Торпедо» команды долго не могли раскрыться: первый период закончился со счетом 0:0.

Второй период принес перемены: форвард «Ястребов» Родион Казанцев открыл счет, но вскоре «Торпедо» ответило двумя голами, выведя команду вперед. Начало третьего периода также оказалось неудачным для омичей: гости забросили третью шайбу, увеличив отрыв.

Однако команда «Омских Ястребов» проявила волю к победе: нападающий Максим Моисеев за короткий промежуток времени забил две шайбы подряд, выровняв счет на табло. Основной игровой отрезок закончился ничьей, и команды перешли в овертайм, который также не выявил победителя. Судьба схватки решилась в серии буллитов. Решающий бросок блестяще исполнил Глеб Бурлака, принеся долгожданную победу «Омским Ястребам». Игра закончилась в пользу омской команды, подтвердив титул чемпионов России среди юниоров.