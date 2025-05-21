Ребенок доставлен в больницу.
Вчера, 20 мая, в 19:35, в омскую Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим ребенком. На месте происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля «Сузуки», 49-летняя женщина, двигаясь по улице Волховстроя в районе дома № 20, допустила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пятилетнему мальчику, переходившему улицу, потребовалась медицинская помощь. Был ли ребенок один или с родителями, в полиции не уточняют.
Полицейские проводят проверку, чтобы окончательно установить причины и обстоятельства происшествия.