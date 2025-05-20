Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель скрылся с места происшествия.
Сегодня днем, 20 мая, в полицию Калачинского района Омской области поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неустановленный водитель, вероятно, управляющий автомобилем модели ВАЗ-2114 серого цвета, двигаясь по улице Ленина, в районе дома № 38 допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося по тротуару. После происшествия водитель скрылся.
Пострадавшим оказался 11-летний мальчик. Ему потребовалась медицинская помощь.
Если у вас есть информация о данном ДТП или месте нахождения водителя, обращайтесь по номерам телефонов: 79-35-04 или 102.
Мария Филимонова
·Происшествия

Водитель скрылся с места происшествия.
Сегодня днем, 20 мая, в полицию Калачинского района Омской области поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неустановленный водитель, вероятно, управляющий автомобилем модели ВАЗ-2114 серого цвета, двигаясь по улице Ленина, в районе дома № 38 допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося по тротуару. После происшествия водитель скрылся.
Пострадавшим оказался 11-летний мальчик. Ему потребовалась медицинская помощь.
Если у вас есть информация о данном ДТП или месте нахождения водителя, обращайтесь по номерам телефонов: 79-35-04 или 102.
Мария Филимонова