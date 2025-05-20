Омск-Информ
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·Происшествия

Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Сегодня, 20 мая, в Кировском округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. 

По данным ГИБДД, около 14:00 у дома № 112 по улице 12 Декабря 53-летний водитель автомобиля «Датсун», двигаясь по междворовому проезду, совершил наезд на семилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.

Ребенку понадобилась помощь медиков. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Алексей Новиков
·Происшествия

Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Сегодня, 20 мая, в Кировском округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. 

По данным ГИБДД, около 14:00 у дома № 112 по улице 12 Декабря 53-летний водитель автомобиля «Датсун», двигаясь по междворовому проезду, совершил наезд на семилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.

Ребенку понадобилась помощь медиков. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Алексей Новиков