За два месяца действия договора ДМС лечение получили 45 человек.

Некоторые омские предприятия предоставляют своим сотрудникам корпоративный полис ДМС – дополнительного медицинского страхования. С его помощью застрахованный может получать качественную медицинскую помощь, как в государственных, так и в частных клиниках.

Врачей можно посещать без очереди, и есть возможность попасть к более узкопрофильным специалистам. Расходы на посещение врачей, обследования и лечения полностью или частично оплачивает страховая компания.

Предоставлением полиса ДМС занимается социально-ответственный бизнес, который рассматривает вложения в здоровье своих сотрудников как долгосрочные инвестиции в будущее компании, а также повышает лояльность персонала. Недавно в число таких омских компаний вошел маслосыркомбинат «Тюкалинский».

На предприятии работает более 200 человек. Теперь каждый сотрудник сможет посетить не только государственные и частные клиники, но также получить помощь на дому и консультации онлайн.

Также полис ДМС включил в себя расширенные лабораторные и инструментальные исследования, обеспечение некоторыми лекарствами, МРТ, МСКТ, курсы медицинских массажей, лечение лазерным и ультразвуковым оборудованием. За два месяца уже 45 сотрудников получили лечение по ДМС и высказались положительно о результате.