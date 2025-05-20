Парень работал на скорой помощи и торопился на очередную смену.

В понедельник, 19 мая, около 4.30 часов на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погиб 26-летний омич.

Как сообщили в УГИБДД по Новосибирской области, на 1417-м км трассы «Ауди А6» на большой скорости потеряла управление и въехала в опору моста. Удар был настолько сильным, что кабина иномарки оказалась полностью смятой. Подушки безопасности водителя не спасли, он скончался до приезда скорой. Сотрудникам МЧС пришлось разрезать машину специнструментом, чтобы извлечь тело.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, погибший омич работал в соседнем регионе фельдшером скорой медицинской помощи. В роковое утро молодой врач спешил на очередную смену. Также известно, что он был ветераном боевых действий.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники полиции.